Een robotvinger in een petrischaaltje. Japanse wetenschappers konden het bekleden met nagemaakte mensachtige huid. — © Shoji Takeuchi

Tokio

Robotica is een van de speerpunttechnologieën voor de toekomst. En in Japan kennen ze er wat van. Wetenschappers van de universiteit van Tokio zijn er nu in geslaagd om een robotvinger te bekleden met nagemaakte mensenhuid. En die kan zich zelfs herstellen bij een ‘wondje’.