Eddy Planckaert na begrafenis van mémé Clara: “Ze was de liefste vrouw die ik ooit ben tegengekomen”

In Meigem, bij Deinze, vond vrijdagvoormiddag de begrafenis van ‘mémé’ Clara Brusseel plaats. Clara – de moeder van Christa en schoonmoeder van Eddy Planckaert – was geregeld te zien in de realityreeks ‘Château Planckaert’. “Ze was de liefste vrouw die ik ooit ben tegengekomen”, zegt Eddy na de emotionele kerkdienst.

Mémé Clara werd begraven in het Oost-Vlaamse dorpje Meigem, een bewuste keuze volgens schoonzoon Eddy Planckaert. “Dat was de keuze van mémé Clara. Zij is hier geboren, heeft hier gewoond, wij zijn hier getrouwd, de kinderen zijn hier gedoopt, Christa heeft hier haar eerste en plechtige communie gedaan. Mémé Clara was echt van Meigem, de wortels zaten hier, daarom hebben we de dienst hier gedaan”, vertelt hij na de begrafenis.

Dat er een grote opkomst was, werd ’s ochtends vroeg al duidelijk. Onze reporter ter plaatse moest al ver van de kerk op zoek naar een parkeerplaats. Dat er zo veel volk afscheid wilde komen nemen, verwondert Planckaert niet. “Mémé Clara werd graag gezien. Ik denk dat geen mens ter wereld boos kon zijn op haar”, zegt hij. “Zelfs geen vlieg, geen mier, geen grammeke zuurstof. Niemand kon boos zijn op haar, want ze was de liefste vrouw die ik ooit ben tegengekomen.”

“We hebben veel mooie woorden gekregen”, gaat hij verder. “Dat is altijd zo op een begrafenis. Degene die begraven wordt, is altijd de beste en de goeie en is nooit een slechte geweest. En dat is meestal zo. Maar hier weet ik het zeker. Mémé Clara, dat is het braafste mens dat ik van mijn leven tegengekomen ben. Dat verlegt ze naar de mensen die hier zijn, en dan krijg je veel complimenten over haar. Want als je mémé Clara kent, dan weet je dat het een unieke vrouw is. Vol liefde, vol warmte.”