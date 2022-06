Peer

Vrijdagochtend is in een weide in Grote-Brogel een schaap doodgebeten. Bij Natuur en Bos bevestigen ze dat. Een dierenarts ging deze namiddag ter plaatse om officieel vaststellingen te doen. Er gaat ook een DNA-analyse worden besteld. Pas als die klaar is, kan uitsluitsel worden gegeven over de doodsoorzaak. Al heeft het er nu al alle schijn van dat hier een wolf aan het werk is geweest. gvb/mm