Voormalig Genk-coach John van den Brom in beeld bij Pools landskampioen Lech Poznan

De Nederlandse voetbalcoach John van den Brom is weer in beeld bij een topclub. De ex-coach van KRC Genk en RSC Anderlecht zat sinds begin mei - na zijn avontuur van amper 37 dagen (!) bij de Saoedische eersteklasser Al Taawon - zonder club. Van den Brom staat op het verlanglijstje van Lech Poznán, dat afgelopen seizoen kampioen werd in Polen.