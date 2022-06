Brandweer oefent in leegstaand winkelpand in Sint-Truiden

“Dit was een unieke gelegenheid om alle situaties waarmee wij bij een noodoproep kunnen worden geconfronteerd, eens te oefenen. Het openen van deuren, het evacueren van en slachtoffer van de hoogste verdieping en het in moeilijke omstandigheden blussen van een vuurhaard. Wij hebben voor het eerst een ‘smoke stopper’ of een rookgordijn kunnen uittesten. Een onontbeerlijke hulp bij het binnengaan van ruimtes die met rook zijn gevuld. Daarbij is het een ideaal hulpmiddel om snel de uitgang aan te duiden. De verlichte witte doek leent zich perfect al lichtbaken naar de uitgang”, zegt brandweersergeant Ruben Maes. (jcr)