Komt de Qatarese droom dan toch uit? “Zinédine Zidane wordt trainer van PSG”

Het is onder andere RMC Sport dat meldt dat PSG en Zidane zo goed als rond zijn met elkaar. Het Franse voetbalicoon zou zelfs op korte termijn richting Qatar vliegen om er zijn handtekening te zetten onder een contract, zo stelt Mundo Deportivo. Ook een bron als Goal bevestigt het nakende akkoord tussen Zidane en PSG.

De nu 49-jarige Zidane dook de voorbije weken op tijdens Wimbledon, de F1-GP van Monaco en de Champions League-finale tussen Real en Liverpool. Hij zit sinds vorige zomer zonder werk na zijn vertrek bij Real Madrid. PSG aast al langer op hem, maar destijds wees hij het voorstel van de Franse topclub af. Volgens de geruchten omdat hij hoopte om bondscoach te worden.

Maar nu lijkt het dan toch het PSG van Kylian Mbappé en Lionel Messi te gaan worden. “We hopen hier van harte dat een atleet en coach van zijn talent in Frankrijk trainer wordt”, had Frans president Emmanuel Macron eerder deze week nog gezegd over ‘Zizou’. “Ik hoop dat hij terugkomt, zodat de invloed van de Ligue 1 kan groeien. Dat zou fantastisch zijn.”

