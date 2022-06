Nafi Thiam opteert op haar trainingspiste voor combinatie van hoogspringen en 100m horden

De Internationale Atletiekmeeting van de Provincie Luik, die plaatsvindt op woensdag 29 juni, heeft vrijdag de komst van Nafi Thiam aangekondigd. De tweevoudige olympische kampioene werkt op haar eigen trainingspiste zowel het hoogspringen als de 100 meter horden af.

Het is al de zevende keer dat de atletiekmeeting in Luik Thiam weet te strikken, maar het is pas de eerste keer dat ze twee proeven afwerkt. De piste in Luik is recent helemaal vernieuwd, dus aan de accommodatie zal het op 29 juni zeker niet liggen. Voor de tweevoudige olympische kampioene wordt het een van de laatste afspraken voor het WK atletiek van 15 tot 24 juli in Eugene, mogelijk zelfs de allerlaatste.

Nu zaterdag zet Thiam haar zomerseizoen verder in het Nederlandse Leiden, waar ze verspringen en 100m horden combineert. Een week later staat ze aan de start van de Diamond League in Parijs, waar ze gaat hoogspringen. Nog een week later volgt het BK in Gentbrugge, maar ze heeft nog niet gecommuniceerd aan welke disciplines ze daar zal deelnemen.