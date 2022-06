Anderlecht-talent Zeno Debast opvallende aanwezige, geen Onana en Mertens op laatste training Rode Duivels in Tubeke

De Rode Duivels werken vrijdagvoormiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun laatste training op Belgische bodem af voor hun afreis naar Cardiff, waar ze het zaterdagavond (20u45 Belgische tijd) opnemen tegen Wales, op de derde speeldag in groep 4 van de A-divisie van de Nations League.

Op training, die een kwartier open was voor de media, geen spoor van Dries Mertens en Amadou Onana. Mertens moest maandag reeds de training overslaan wegens een klein fysiek ongemak. Dinsdag sloot hij echter opnieuw aan en een dag later bleef hij 90 minuten op de bank in het met 6-1 gewonnen duel tegen Polen. Onana vierde vorige week tegen Oranje zijn debuut bij de nationale ploeg, maar nadien bleek dat hij last had van een kwetsuur aan het bovenbeen. Het is nog niet zeker of de aanvoerder van de Belgische beloften vrijdagnamiddag mee op het vliegtuig stapt richting de Welshe hoofdstad.

Anderlecht-verdediger Zeno Debast, die nog maar een handvol wedstrijden als profvoetballer op de teller heeft staan en afgelopen seizoen lange tijd out was met een voetkwetsuur, was een opvallende aanwezige op training in Tubeke. Onlangs werd hij nog maar voor de eerste keer opgeroepen voor de Belgische U21. In de slotwedstrijd tegen Schotland kwam hij toen niet in actie. Bondscoach Roberto Martinez laat echter regelmatig jongeren meetrainen met de A-ploeg om ervaring op te doen, meereizen naar Wales zal er niet inzitten voor de achttienjarige verdediger.

Ook Romelu Lukaku traint niet mee, maar van de aanvaller van Chelsea was al langer geweten dat hij niet speelklaar zou geraken voor het duel tegen Wales. In de openingswedstrijd tegen Nederland blesseerde hij zich vorige week aan de enkel, waardoor hij reeds na 26 minuten naar de kant moest. Lukaku blijft voorlopig wel bij de selectie, omdat er een waterkans bestaat dat hij alsnog fit geraakt voor het duel van dinsdag in Warschau tegen Polen, de afsluiter van dit eindeseizoensvierluik. In totaal verschenen er zo 28 spelers op training.

Na twee speeldagen staan de Rode Duivels met drie punten op een met Polen gedeelde tweede plaats in de groep, op drie punten van de ongeslagen leider Nederland. Wales bengelt puntenloos onderaan, is nu al quasi uitgeschakeld voor groepswinst en speelt dus voor het behoud in de A-divisie. De Welshmen verkeren nog in volle euforie, na de historische kwalificatie voor Qatar. Vorig week klopten ze Oekraïne in de finale van de Europese WK-barrages en daardoor zijn ze er eind dit jaar voor het eerst sinds 1958 bij op het WK.