LIVE DAUHPINE. Wie wint zevende etappe met finish bergop in Vaujany?

De zevende etappe van het Criterium du Dauphiné is niet meer dan 134,8 kilometer lang en daarvan moet het peloton er ongeveer de helft van klimmen. Na de Galibier en Croix de Fer ligt de finish bergop in Vaujany. Deze rit is bijzonder want in de Tour de France wordt op quatorze juillet vrijwel hetzelfde parcours geserveerd. Alleen finishen de renners dan niet in Vaujany, maar in Alpe d’Huez. Volg de rit hier live!