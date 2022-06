In de Engelse stad Leeds kreeg een straat te maken met een wel erg bijzonder fenomeen: een vuurspuwende stoep. De grond onder het voetpad begon plots zwarte rook uit te braken en niet veel later ontplofte er een vuurbal. Wie al denkt aan de aanwezigheid van een mythisch wezen, komt van een kale reis thuis. De oorzaak van de vuurbal was niets meer dan een foutje in de elektrische bedrading.