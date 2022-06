“Dit is de mooiste waardering die ik kan krijgen”, lacht juf Sabien. — © Sven Dillen.

Bree/Oudsbergen

Sabien Segers van basisschool De Kei Beek is de allereerste Limburgse ‘Zorgleerkracht van het Jaar’. Met de wedstrijd wil Uitgeverij Averbode de job van zorgleerkracht in Vlaanderen en Brussel in de schijnwerper plaatsen.