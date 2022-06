Hanne van K3 zwanger van eerste kindje

Hanne Verbruggen (28), de Mechelse zangers van K3 verwacht eind dit jaar haar eerste kindje. Dat maakt ze vrijdag zelf bekend via Instagram. “Adventure is out there! Hope you’re ready, little one”, schrijft ze.

Hanne en haar vriend Jorn zijn al meer dan tien jaar samen. Jorn en Hanne waren al een koppel voor het K3-avontuur van de roodharige zangeres begon. Ze leerden elkaar kennen via de scouts, waar Hanne leidster was tot ze geselecteerd werd om mee te doen aan K3 Zoekt K3. In 2020 stapte het koppel in het grootste geheim in het huwelijksbootje, twee jaar later volgt dus hun eerste kindje.

Eind december 2021 zei Hanne nog in een interview dat Studio 100 “niet plant voor ons wanneer we zwanger mogen worden”. “Tegen mij is gezegd: ‘Dat is iets wat wij nooit gaan plannen voor jou’”, vertelde Hanne toen. “Ik heb veel vriendinnen die kriebels hebben en via K3 kom ik ook veel in contact met kindjes. Ik zie doodgraag kinderen en wie weet voel ik ineens heel hard de biologische klok tikken, maar nu ben ik heel blij met mijn leven zoals het is. Ik kan lekker egoïstisch zijn en hoef alleen rekening te houden met mijn partner. Ik wil nog even jong en onbezonnen zijn.”

Anja Van Mensel, CEO Studio 100 Benelux: “Toen Hanne mij vertelde dat ze een kindje verwacht, overviel me een gevoel van geluk en trots. Samen met alle collega’s zijn we blij dat onze hechte Studio 100-famillie opnieuw een beetje groter gaat worden. We wensen Hanne en Jorn alvast een dikke proficiat!”

