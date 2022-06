LIVE DAUPHINE. Weer Van Aert of toch kans voor de vluchters in overgangsrit naar Franse Alpen?

Zaterdag duiken we de Franse Alpen in, vandaag staat er een mooie overgangsetappe op het programma. Van Rives naar Gap krijgen de renners 196,4 glooiende kilometers voorgeschoteld met onderweg vier beklimmingen, twee Côtes (vierde en derde categorie) en twee Cols (tweede categorie). Weer een kans voor de vluchters. Zij beten gisteren pas in de slotmeters in het zand, trekken ze vandaag wel aan het langste eind? U kan het hier live volgen van start tot finish.