Ex-wereldkampioen Nico Rosberg krijgt geen toegang meer tot F1-paddock

Sport1 berichtte eind vorige maand, tijdens de GP van Monaco, dat Rosberg geen toegang kreeg tot de paddock en in de plaats daarvan verslag uitbracht vanuit de woonkamer van zijn appartement.

“Ik ben onlangs besmet geweest met het coronavirus, waardoor ik nu veel antilichamen heb”, zei Rosberg. De voormalige F1-piloot liet zich niet vaccineren tegen het coronavirus op aanraden van een dokter, die hem naar eigen zeggen adviseerde dat een vaccinatie na een infectie “nutteloos is”.

© AP

De F1 heeft de coronaregels voor dit seizoen aangescherpt. Vorig jaar werden niet-gevaccineerde personen toegelaten tot de paddock mits een negatieve PCR-test. Nu is een volledige vaccinatie vereist, tenzij er een medische vrijstelling is.

Nico Rosberg was tussen 2006 en 2016 actief als Formule 1-piloot voor het Britse Williams en het Duitse Mercedes, waar hij samen reed met Michael Schumacher. In 2016 werd Rosberg wereldkampioen. In 2017 werd hij door de Internationale Autosportfederatie FIA opgenomen in de FIA Hall of Fame.