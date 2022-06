Jef en Jeanne zijn 65 jaar getrouwd: “Je moet weten wanneer je water bij de wijn moet doen”

Lummen

Jef Theysmans (88) en Jeanne Claes (88) vierden op 6 juni 2022 hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten paar heeft twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Jef is gepensioneerd mijnwerker, Jeanne was arbeidster in een wasserij en huisvrouw. Ze houden van fietsen, dansen en tuinieren. Het geheim van hun goede lange relatie is respect voor elkaar en weten wanneer je wat water in de wijn moet doen.