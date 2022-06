Olympisch kampioene uit Rusland: “IOC-baas creëert zijn eigen oorlog”

“Je stopt de oorlog niet, maar juist het tegendeel. Het zorgt voor een nieuwe oorlog, binnen de sport en daar omheen, wat niet te bevatten is”, schrijft Lasitskene in een open brief in zowel het Russisch als Engels op Instagram, die gericht is aan Bach. De Russische atlete veroverde vorig jaar in Tokio olympisch goud bij het hoogspringen. Lasitskene (29) is ook drievoudig wereldkampioene.

In haar open brief haalt ze hard uit naar Bach en zet ze grote vraagtekens bij uitspraken van de Duitse voorzitter van het IOC, die onder meer zei dat Russische sporters voor hun eigen veiligheid beter niet in andere landen kunnen komen.

“Je zegt dat je hebt gevraagd om Russische sporters te schorsen vanwege zorgen over onze veiligheid, maar dat is niet waar. Dat bewijzen de Russische tennissers die wereldwijd wel nog mogen meedoen. Fans houden van atleten; niet vanwege hun nationaliteit, maar om wat ze laten zien in de competities. Als je je echt zorgen maakt om het lot van atleten, dan zou je niet eisen dat ze zich openlijk uitspreken over zulke gebeurtenissen, maar juist proberen om de wereld te verenigen via sport. Maar jij koos voor de makkelijkste oplossing: iedereen schorsen op basis van nationaliteit.”