Sportief directeur Olivier Renard krijgt contract van onbepaalde duur bij CF Montréal

Het vorige contract van Renard zou aflopen in december 2022. De voormalige doelman wordt meteen ook vicevoorzitter en Chief Sporting Officer van de Canadese club. Hij blijft verantwoordelijk voor onder meer het aantrekken en opvolgen van spelers en het managen van de loonmassa van de eerste ploeg.

“Het akkoord met Olivier weerspiegelt een wederzijds verlangen om de samenwerking voort te zetten die in 2019 werd aangevat. Hij komt hiermee in het hart van de structuur terecht”, verklaart eigenaar Joey Saputo. “Sins hij bij ons kwam heeft Olivier in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het team. Zijn visie, leiderschap, filosofie, intelligentie en flair om nieuw talent te vinden en spelers te ontwikkelen zal onze club nog verder brengen.”

“Dit nieuw contract geeft me de professionele stabiliteit waarnaar ik op zoek was, voor mijn familie en mezelf”, reageert Renard. “We houden van Montréal en voelen ons goed hier.”

Renard werd in september 2019 als sportief directeur aangesteld bij CF Montréal, momenteel derde in de Eastern Conference. Hij verliet toen Antwerp na amper vier maand, bij de Great Old was hij sportief adviseur. Renard was de jaren voordien sportief directeur bij KV Mechelen en Standard, twee clubs waar hij een groot deel van zijn spelerscarrière doormaakte.

Sinds februari 2021 is ex-speler Laurent Ciman assistent bij Montréal.