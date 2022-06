Marokko en Canada, WK-tegenstanders van Rode Duivels, boeken zege

In de kwalificaties voor de Afrika Cup won Marokko op de eerste speeldag in groep K met 2-1 van Zuid-Afrika. In Rabat opende Westerlo-aanvaller Lyle Foster (8.) al vroeg de score voor de bezoekers. Youssef En-Nesyri hing in de 51e minuut de bordjes in evenwicht. Ayoub El Kaabi, die in de 60e minuut Tarik Tissoudali (AA Gent) verving, lukte in de 87e minuut de winnende treffer. Selim Amallah (Standard) speelde de hele match bij Marokko.

Canada haalde het verder met 4-0 van Curaçao in de Concacaf Nations League. Bayern München-flankspeler Alphonso Davies (27. pen, 71.) trof tweemaal raak in zijn eerste interland sinds hij begin dit jaar uitviel met een ontstoken hartspier na een besmetting met het coronavirus. Steven Vitoria (42.) en Lucas Cavallini (85.) verschenen ook op het scorebord. Bij de thuisploeg stond Tajon Buchanan (Club Brugge) 76 minuten op het veld.

© AFP

De Canadezen hervatten afgelopen maandag de trainingen nadat ze een dag eerder weigerden de oefeninterland tegen Panama te spelen uit onvrede over de vergoeding die ze krijgen van hun federatie. Ze eisen 40 procent van het prijzengeld dat ze op het WK in Qatar zullen verwerven. Canada wist zich voor het eerst sinds 1986 te plaatsen voor het WK.

Op het WK openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.