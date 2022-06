Genieten van klaprozen en akkerbloemen in Opheers en Batsheers

De Herkenrodehoeve in Opheers is de startlocatie van het Klaprozen- en akkerbloemenfestival. — © frmi

De Herkenrodehoeve, de Michaelhoeve, Domein Marsnil en de Smishoeve zwaaien zondag van 11 tot 18 uur hun poorten open voor het publiek. “De Herkenrodehoeve in Opheers is het centrale infopunt van het festival”, vertelt Michele Houbraken, diensthoofd vrije tijd. “Dit is ook de startplaats van de wandelroutes als je de pure schoonheid van het Haspengouwse landschap wilt inademen. Bezoekers kunnen hier genieten van een streekproductenmarkt of baksessies volgen in de historische houtoven.” Met de huifkar kan je tussen de verschillende hoeves pendelen voor een gezellig zomerterras. “In Domein Marsnil is er daarenboven een boerderijproeverij, in de Michaelhoeve vertelt een imker over de wisselwerking tussen de bloemetjes en bijtjes en in de kersenweide langs de Smishoeve treden de Bloesembietels op.”

Kinderanimatie

Op de verschillende locaties komen ook de kinderen aan hun trekken. “Zij kunnen zweven op een vliegend tapijt, klimmen op een hooiberg, een ritje maken op de rug van een echt boerenpaard, wandelen met geitjes en nog veel meer”, zegt Michele Houbraken. “Het volledige programma vind je terug via de website www.visitheers.be.” Meer info krijg je ook via 011/48.01.22 of toerisme@heers.be. (frmi)