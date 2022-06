Dit weekend strijkt de Formule 1 strijkt neer in Azerbeidzjan. Wereldkampioen en huidig WK-leider Max Verstappen zal in Baku, waar hij nog nooit op het podium stond, zeker willen laten zien dat het race-weekeinde in Monaco een uitzondering was. Viert Red Bull, Scuderia Ferrari of toch Mercedes? Volg de race hier live!