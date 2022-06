Met drie op zes in hun eerste twee wedstrijden voor eigen publiek kenden de Rode Duivels niet de beste start in de Nations League. In hun eerste uitwedstrijd in Wales (aftrap zaterdag om 20u45) moeten onze landgenoten absoluut drie punten halen om leider Nederland bij te benen. Bij puntenverlies dreigen onze noorderburen verder uit te lopen… Volg de wedstrijd hier live!