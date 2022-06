DEBAT. Minister wil minimumloon verhogen naar 12 euro per uur: is dat voldoende?

Hoewel het minimumloon in april al verhoogd werd, vindt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat België het nog beter kan doen. Hij verwijst daarmee naar een Europees advies - dat nog aangenomen moet worden - dat aangeeft dat het minimumloon zo’n 60 procent moet zijn van het mediane salaris. Dat zou willen zeggen dat het minimumloon zou moeten stijgen van 10,98 euro per uur naar zo’n 12 euro per uur, hetzij zo’n 2.000 euro per maand. Dat meldt de krant La Dernière Heure vrijdag.

Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn deze week tot een akkoord gekomen om de kloof tussen het minimumloon van verschillende Europese lidstaten te verkleinen. Want die kloof is bijzonder groot. Zo ligt het minimumloon in Luxemburg op 2.313,38 euro per maand, in Bulgarije is dat slechts 363 euro. Omdat dit kan leiden tot sociale dumping, staat er in een nieuw advies dat het minimumloon voldoende moet zijn om een “redelijk leven te leiden”. Dat niveau zal bepaald worden door een berekening in verband met de levenskost en de prijs van diensten.

Voor België zal dat in eerste instantie weinig verschil maken aangezien het minimumloon in april al steeg met 76,28 en bedraagt dus 1.806,16 euro per maand. Dat loon zal in 2024 en in 2026 nog eens stijgen. “Het zijn drie stijgingen die gezamenlijk hoger liggen dan 150 euro. Het is de eerste keer in 14 jaar tijd dat het minimumloon stijgt”, reageert Dermagne. Maar die loonsverhoging is nog niet genoeg, vindt de minister die verwijst naar een Europees advies dat nog niet werd aangenomen. “Het is internationaal aanvaard dat 60 procent van het mediane loon of 50 procent van het gemiddelde loon aanvaardbaar is. Het Belgische minimumloon is nog niet op dat niveau. Als we het minimumloon van 2021 vergelijken met het gemiddelde loon van datzelfde jaar, dan krijgen we pas 44 procent van het gemiddelde en geen 50 procent.”

Volgens een recente studie van SD Worx bedraagt het mediane loon in België zo’n 3.321 euro bruto. Het minimumloon in België ligt momenteel op 1.806,16 euro per maand. Om het minimumloon te bereiken dat de minister voor ogen heeft, zou het minimumloon 1.980 euro moeten bedragen, hetzij 12 euro per uur. Dat is ook het bedrag dat vanaf oktober van toepassing zal zijn in Duitsland. Door de inflatie hebben verschillende Europese landen besloten om de minimumlonen te verhogen. Zo wordt er in Polen gesproken van een verhoging van 15 procent in 2023 en zal het minimumloon in Portugal stijgen van 705 euro naar 750 euro per maand tegen 2023. Door de index behoort België nu al tot de landen met het hoogste minimumloon, nog voor Ierland en Nederland.