Lewis Hamilton wordt ereburger van... Brazilië

Lewis Hamilton (37) heeft het ereburgerschap gekregen in Brazilië. Daarover stemde het lagerhuis van het Nationaal Congres donderdag. “Ik ben sprakeloos”, verklaarde de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 op Instagram.

Parlementslid Andre Figueiredo diende het voorstel in, nadat de Brit vorig jaar de Grote Prijs van Brazilië won en vervolgens de Braziliaanse vlag toonde op het podium. Hamilton heeft meermaals aangegeven dat de Braziliaanse drievoudige wereldkampioen Ayrton Senna, die in 1994 omkwam bij een crash, zijn idool was als kind.

“Vandaag kreeg ik het ereburgerschap van een van mijn favoriete plekken in de wereld”, meldde Hamilton, die dit weekend in Azerbeidzjan racet. “Ik heb er nu geen woorden voor. Bedankt Brazilië. Ik hou van je en kan niet wachten om je opnieuw te zien.”

Het lagerhuis zal een plechtige sessie houden om Hamilton als ereburger te huldigen. Een datum is nog niet vastgelegd.

Eind 2021 kreeg Hamilton de titel van Ridder van het Britse Rijk.