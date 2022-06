Wanneer elkaar in het gezicht slaan dolle pret is: WNBA-ploeg vindt dé manier om de teamgeest te versterken

De sfeer is goed bij de Las Vegas Aces, een team uit de WNBA. De troepen van superster A’ja Wilson, de MVP van 2020, gaan met tien zeges uit twaalf wedstrijden momenteel aan kop in de Western Conference. Hun geheim: de teamgeest. Dat bewezen de basketbalsters toen ze een bijzonder spelletje ‘bonding’ deden na een training. Elkaar in het gezicht slaan met een doek terwijl ze allemaal water in hun mond probeerden te houden.