Dierenhouders leren hoe ze wolvenaanval kunnen afwenden: veel belangstelling voor eerste informatieavond

Een dertigtal dierenhouders woonden donderdagavond in Pelt een éérste van vijf informatieavonden bij over hoe ze een wolvenaanval kunnen afwenden. Het initiatief gaat uit van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Sinds 2018 is de wolf terug in Vlaanderen en zal door zijn hoge beschermingsstatus ook een vaste waarde blijven. Voor dierenhouders die in wolvenrisicogebied wonen, sinds deze week is dat uitgebreid met de Antwerpese Noorderkempen, komt het er dus op aan voorzorgen te nemen. “In ruimere zin willen we met deze avonden de veehouders motiveren om hun weidepercelen op een degelijke manier af te sluiten”, stelt André Calus, voorzitter van de de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Diemer Vercayie van het Wolf Fencing Team (WFT) gaf een beknopt overzicht van verschillende situaties. “Op termijn zullen de schadegevallen enkel nog vergoed worden als weiden wolfproof afgemaakt zijn. Al is hierop nog geen termijn geplakt, mag dit toch een belangrijke motivatie zijn”, stelt Calus. “Voor het wolfproof maken bestaan er nu twee subsidiesystemen waarbij we betreuren dat er voor beroepsveehouders geen éénmalige onderhoudsvergoeding wordt voorzien zoals bij particulieren. In de professionele sector praat je soms over kilometers stroomdraad waar de begroeiing gemaaid moet worden.”

Buren

De avond verliep in samenwerking met het wetenschappelijk bedrijf RCC, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Landbouw en Visserij (L&V). De aanwezigen dierenhouders zaten duidelijk met vragen over concrete situaties. ”Ik ben een schapenhouder en het is niet gemakkelijk om te weten welke afspanning geschikt is. Ik zit met mijn dieren dichtbij de buren en dus is het belangrijk om goede afspraken te maken. Op heel wat onduidelijkheden heb ik vanavond wel een antwoord gekregen.”

Greet Walbers uit Hechtel-Eksel maakt zich zorgen over haar pony. “Ik heb al verhalen gehoord over hoe pony’s worden doodgebeten, en dat wil ik absoluut vermijden. Via vrienden had ik al gehoord van het Wolf Fencing Team. In afwachting van hun terreinbezoek, heb ik hier al nuttige tips gehoord die ik al kan uitvoeren. Zo zal ik mijn weide op enkele plaatsen moeten versterken met extra palen en draad.” De volgende vergaderingen zijn in Oudsbergen (13/6), Peer (20/6), Mol (22/6) en Helchteren (27/6). Meer info via www.vsh.be