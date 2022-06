Vertrekkers bij Beerschot: Schotse interesse voor Pietermaat, Krekovic terug naar Kroatië

Maakt Tom Pietermaat straks zijn Schotse droom waar? Na zijn vertrek bij Beerschot kan hij rekenen op de belangstelling van St-Mirren, een club die vorig jaar zevende werd in de Scottish Premiership, de hoogste afdeling in Schotland. Een concreet voorstel heeft Pietermaat echter nog niet op zak.

Leon Krekovic is intussen de volgende speler die op weg is naar de uitgang van het Olympisch Stadion. De 22-jarige Kroatische aanvaller werd vorige zomer overgenomen van Hajduk Split, maar kon zich op het Kiel nooit doorzetten. Krekovic kwam in 8 wedstrijden 293 minuten in actie. Hij wordt zo al de twaalfde speler die deze zomer de club verlaat.