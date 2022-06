NASA gaat onderzoek naar ufo’s voeren

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA begint in het najaar met een groot onderzoek naar ufo’s. De organisatie maakte donderdag bekend dat kennis van “ongeïdentificeerde luchtverschijnselen”, zoals ze ufo’s officieel noemt, van belang is voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale veiligheid. Volgens NASA zijn er geen bewijzen dat die verschijnselen een buitenaardse oorsprong hebben.

Het onderzoek, dat negen maanden zal duren, richt zich op “gebeurtenissen in de lucht die niet geïdentificeerd kunnen worden als vliegtuigen of als bekende natuurverschijnselen”, schrijft de organisatie in een verklaring. Een team van wetenschappers met verschillende achtergronden zal zoveel mogelijk waarnemingen inventariseren en vervolgens proberen die te verklaren. De uitkomsten van het onderzoek zullen openbaar gemaakt worden.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield in mei voor het eerst in ruim een halve eeuw een openbare hoorzitting over ufo’s. De aanleiding daarvoor was een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie naar 144 onverklaarbare waarnemingen die in de afgelopen twintig jaar onder meer door piloten zijn gedaan.