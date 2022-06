Koninklijk scheepswrak uit 17de eeuw gevonden voor Britse kust

De bijzondere vondst werd al in 2007 gedaan, maar is pas vrijdag door de universiteit van East Anglia bekendgemaakt. Het wrak van de Gloucester ligt in internationale wateren en moest eerst veiliggesteld worden. Ook duurde het enkele jaren voordat het geïdentificeerd kon worden.

Britse archeologen spreken van een van de belangrijkste vondsten uit de maritieme geschiedenis. Volgens professor Claire Jowitt van de universiteit van East Anglia werpt de ontdekking nieuw licht op “de zeventiende-eeuwse sociale, politieke en maritieme geschiedenis”. Bij het wrak zijn onder meer kanonnen, bestek, ongeopende flessen met wijn, een bril in een houten doosje en de scheepsbel gevonden.

De precieze locatie van de Gloucester wordt geheimgehouden.

Verdronken terwijl ze wachtten op James

De Gloucester liep in 1682 op een zandbank, na een ruzie tussen James – toen nog de hertog van York – en de loods over de te kiezen koers. Het schip zonk binnen een uur en enkele honderden bemanningsleden kwamen om het leven. Het aantal slachtoffers was zo hoog omdat James lang weigerde het zinkende schip te verlaten. Volgens de regels mocht de bemanning pas na hem van boord.

James zelf overleefde de ramp ternauwernood. Van 1685 tot 1688 regeerde hij als James II over Engeland, Ierland en Schotland. Hij was de laatste rooms-katholieke Britse koning.