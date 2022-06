Ex-man van Britney Spears dringt huis binnen, onderbreekt huwelijk en streamt alles live op Instagram

Britney Spears en model Sam Asghari stapten donderdag na een relatie van zes jaar en een verloving van een jaar dan eindelijk in het huwelijksbootje. Maar dat feest werd even onderbroken toen Britney’s eerste man plots haar huis binnen brak.

Jason Alexander en de Amerikaanse zangeres trouwden in januari 2004 tijdens een spontane ceremonie in Las Vegas. Twee dagen later besloot het koppel echter al een einde te maken aan die beslissing. Datzelfde jaar trouwde Britney nog met Kevin Federline die destijds nog haar backup dancer was.

Jason Alexander ging donderdag live op Instagram. Volgens TMZ was te zien hoe de man de beveiliging naderde en hen vertelde dat Britney hem had uitgenodigd. Hij zou ook gezegd hebben dat Britney de enige vrouw was voor hem. Het zou dan ontspoord zijn tot een ‘fysieke ruzie’ met Britney’s beveiliging.

Aangehouden

Volgens TMZ kreeg de man een bekeuring voor vandalisme en geweldpleging. Volgens de tabloid zou er ook al een arrestatiebevel zijn voor diefstal in een andere provincie en blijft hij voorlopig in hechtenis. “Ik werk persoonlijk samen met de sherrif om ervoor te zorgen dat Alexander vervolgd wordt in de ruimste zin van de wet”, verklaarde Britney’s advocaat Mathew Rosengart.

Alexander toonde veel publieke steun voor de zangeres tijdens de #FreeBritney-beweging. Zo woonde hij in augustus een bijeenkomst bij buiten een gerechtsgebouw in LA toen er nog sprake was van de conservatorschap. Hij vertelde toen aan TMZ dat hij en Britney onlangs nog contact hadden gehad.

Geen familie

Na het voorval met Britney’s ex, ging het feest gewoon verder. Volgens People wandelde de zangeres in een jurk van Versace en op muziek van Elvis Presley naar het altaar. Zo’n 60 gasten waren toen aanwezig, waaronder goede vriendinnen Paris Hilton en actrice Drew Barrymore. Ook Madonna, met wie Britney nog een innige kus deelde zo’n 20 jaar geleden tijdens de MTV Video Music Awards, was aanwezig voor de ceremonie op het gigantische domein van Spears in California.

Van de familie van Britney, waaronder haar vader en jongere zus Jamie Lynn Spears, was er echter geen spoor. Ook haar eigen kinderen Sean Preston (16) en Jayden James (15) waren afwezig tijdens de ceremonie.