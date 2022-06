400.000 Belgen getest op corona met “vervalste” neuswissers

In 2020 zijn minstens 400.000 Belgen getest op corona met ‘vervalst’ materiaal. De federale overheid verdeelde neuswissers aan ziekenhuizen en labs die eigenlijk ‘niet-conform’ waren. Er was geen garantie dat ze steriel waren, een belangrijke voorwaarde om tot een correct resultaat te komen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) erkent dat de verdeling van de wissers is gebeurd, maar zegt dat er risico-analyses zijn gemaakt. De blunder kwam er onder het bewind van zijn voorgangster Maggie De Block (Open VLD), maar Vandenbroucke zweeg erover toen hij in januari 2021 vragen kreeg in het parlement.