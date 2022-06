Onderzoekscommissie: “Bestorming Capitool was poging tot staatsgreep door Trump”

Het complot aan de basis van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 “is niet voorbij”. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Amerikaanse parlementaire onderzoekscommissie, die donderdag begonnen is de bevindingen te presenteren over het geweld. De commissie maakte meteen duidelijk dat Donald Trump volgens hen een poging tot staatsgreep leidde.

“Onze democratie is nog steeds in gevaar. Het complot om in te gaan tegen de wil van het volk is niet voorbij”, verklaarde Democratisch Congreslid Bennie Thompson bij de opening van de reeks hoorzittingen die live op alle grote tv-zenders behalve Fox News wordt uitgezonden.

De voorzitter van de onderzoekscommissie zei dat de relschoppers aangespoord waren door Donald Trump, die zijn verlies van de presidentsverkiezing, en dus de wil van het volk, niet aanvaardde. Nochtans had zelfs zijn toenmalige justitieminister William Barr hem gezegd dat het “bullshit” was dat zijn overwinning gestolen zou zijn, zo bleek uit een videofragment. Trump kon het resultaat nog aanvechten via rechtszaken, maar hij “verloor in de rechtbanken net zoals in de stemhokjes”.

“In ons land stopt het daar, maar voor Trump begon het pas”, aldus Thompson. Hij wou de wil van het Amerikaanse volk negeren en zijn eigen wil doorzetten: aan de macht blijven. Donald Trump stond “in het centrum van de samenzwering” en spoorde een bende “binnenlandse vijanden” aan. De bestorming van het Capitool was “de culminatie van een poging tot staatsgreep”. Het geweld was “geen ongeval”: het was Trumps laatste wanhopige poging om aan de macht vast te houden.

Thompson zei te beseffen dat sommigen deze hoorzittingen zullen zien als “alweer een aanval op Trump door mensen die hem niet graag hebben”. De Democraat wees erop dat alle leden van de parlementaire commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, eigenlijk een externe onafhankelijke onderzoekscommissie wilden, zoals na de aanslagen van 11 september 2001. Maar dat werd tegengehouden door Trumps medestanders, die niet wilden dat de bestorming onderzocht werd. Velen proberen de feiten nu zelfs uit te wissen en de geschiedenis te herschrijven, aldus Thompson.

“We kunnen wat gebeurd is niet onder het tapijt vegen. De Amerikaanse mensen verdienen antwoorden”, aldus Thompson, die benadrukte dat hij er niet in zijn hoedanigheid van Democraat zetelt, maar als Amerikaan die zwoer de grondwet te verdedigen tegen buitenlandse én binnenlandse vijanden. “En deze samenzwering was een poging om de wil van het volk te ondermijnen. Dus vanavond, en de komende weken, zullen we jullie herinneren aan de realiteit van wat die dag gebeurd is.”

“6 januari en de leugens die leidden tot de opstand hebben tweeëneenhalve eeuwen van constitutionele democratie in gevaar gebracht”, zei Thompson. “De wereld kijkt wat we nu doen.”

“Geen spontane rellen”

Republikeins lid van de commissie Liz Cheney, die het een eer noemde om in de commissie gedragen door beide partijen te zetelen, zette uiteen dat Donald Trump geloofde dat de aanvallers “deden wat ze zouden moeten doen”. Zelfs toen de relschoppers “hang Mike Pence op!” scandeerden, zou hij gezegd hebben: “Misschien hebben onze fans het juiste idee… Mike Pence verdient het.” Trumps vicepresident verzette zich tegen zijn druk om het verkiezingsresultaat ongedaan te maken.

Terwijl de politie vocht voor “hun leven en onze levens”, zat Trump tv te kijken en negeerde hij de smeekbedes van zijn medewerkers om zijn aanhangers op te roepen zich terug te trekken. Trump had de menigte gemotiveerd met zijn beweringen over een gestolen verkiezing. Hij bracht de relschoppers samen en stak de vonk voor de aanval aan, volgens Cheney.

Zowel Thompson als Cheney zeiden dat er overweldigend bewijs was dat de aanzet voor de bestorming een tweet was waarin Trump zijn aanhangers opriep naar Washington te komen. “Het zal wild worden”, schreef Trump, nadat hij midden december vergaderd had met Rudy Giuliani, Michael Flynn en Sidney Powell en drastische opties besproken had. Dat zou een “sleutelmoment” vormen, volgens Cheney: de tweet leidde onder meer tot de plannen van de Proud Boys.

Ze benadrukte dat het niet om spontane rellen ging. Zo hadden leden van militie de Oath Keepers en de Proud Boys plannen gemaakt om het Capitool binnen te dringen. Ook Trump had een plan. Volgens Cheney was het Trumps intentie om president te blijven, ondanks het verkiezingsresultaat en in strijd met de grondwet, en leidde hij maandenlang een uitgekiend plan om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken.

Hoewel hij en zijn entourage wisten dat hij verloor, verspreidden ze de leugens over de vervalste verkiezing. Een advocaat van Trump zei in november 2020 al aan stafchef van het Witte Huis Mark Meadows dat ze geen wijdverspreide fraude vonden. Cheney toonde onder meer een videofragment waarin ook Trumps dochter Ivanka zei justitieminister Barr te geloven, en materiaal dat moest bewijzen dat ook Trumps advocaat John Eastman wist dat de verkiezing niet echt gestolen was.

Terwijl het Capitool bestormd werd, stuurde de advocaat van Pence een e-mail naar Eastman: “Dankzij jouw bullshit worden we belegerd.” Toch bleef Trumps juridische team zelfs dan nog proberen het verkiezingsresultaat ongedaan te maken, aldus Cheney. Achteraf vroegen meerdere Republikeinen een presidentieel pardon voor hun rol in de pogingen om de verkiezing om te keren. Stafchef Mark Milley getuigde dan weer voor de commissie dat hem gevraagd werd een doofpotoperatie op te zetten om “het verhaal te doden” dat niet Trump maar Pence pogingen deed om de veiligheid te bewaren op 6 januari.

“Aan mijn Republikeinse collega’s die het onverdedigbare verdedigen: er zal een dag komen waarop Donald Trump er niet meer is, maar jouw schande zal blijven”, zei Cheney.

Agente: “Ik gleed uit over bloed”

Video’s van de bestorming van het Capitool, waaronder nooit eerder vertoonde beelden van het geweld, moesten donderdag tonen dat “dit geen toeristisch bezoek aan het Capitool was”, aldus Thompson. Meerdere politieagenten en nabestaanden die de hoorzitting bijwoonden, barstten in tranen uit.

Er werden ook beelden getoond van agente Caroline Edwards, die bij de rellen gewond raakte. Edwards was een van de getuigen die op de eerste zittingsdag gehoord werden. “Het leek wel een oorlogszone”, zei de agente, die naar eigen zeggen uitgleed in het bloed van anderen. “Er lagen agenten op de grond, bloedend, aan het overgeven. Het was een slachting. Het was chaos. Ik kan zelfs niet beschrijven wat ik zag. Het was uren van omgaan met veel meer dan waar politieagenten voor getraind zijn.”

Edwards liep zelf een hersenschudding op, en zei dat ze agent Brian Sicknick met zijn hoofd in zijn handen en bleek als een spook zag. Sicknick overleed de dag nadien aan een beroerte, wat geklasseerd werd als een natuurlijk overlijden. Bij de bestorming kwamen op de dag zelf vier mensen om het leven, van wie er een werd doodgeschoten door de politie. Vier politieagenten die bij de verdediging van het complex betrokken waren, pleegden in de nasleep zelfmoord. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

Ook de Britse documentairemaker Nick Quested getuigde donderdag. Hij volgde de Proud Boys en hun leider Enrique Tarrio ten tijde van de bestorming van het Capitool. Tarrio en Oath Keepers-stichter Stewart Rhodes ontmoetten elkaar op 5 januari in een parkeergarage in Washington, bleek uit zijn videobeelden, wat suggereert dat ze samengewerkt kunnen hebben. Meerdere leden van beide rechts-extremistische groepen, onder wie Tarrio, zijn intussen aangeklaagd voor “opruiende samenzwering”. Quested zei dat hij aanvankelijk niet begreep waarom hij een paar honderd Proud Boys op 6 januari zag weggaan tijdens Trumps speech en naar het Capitool stappen. Mogelijk gingen ze op verkenning om zwakke plekken in de beveiliging te vinden, volgens Thompson.

De eerste zittingsdag werd afgesloten met beelden van relschoppers die zeiden dat ze het Capitool aanvielen door Donald Trump. “Hij vroeg ons om te komen.” “Trump heeft me maar twee dingen gevraagd: op hem stemmen en op 6 januari komen”, vertelde een lid van de Proud Boys aan de commissie.

“Heksenjacht”

De eerste openbare hoorzitting van de commissie begon donderdag om 20.00 uur lokale tijd. De commissie koos dat “primetime” tijdstip om de aandacht van zoveel mogelijk Amerikanen te trekken. De komende weken zijn er meer hoorzittingen, waar getuigen worden gehoord en onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

De commissie kan bewijs leveren aan het ministerie van Justitie, die er vervolgens een zaak van kan maken.

Intussen heeft Trumps campagneteam 500.000 dollar aan advertentieruimte gekocht voor spotjes die het een schande noemen dat de Democraten miljoenen spenderen aan “alweer een partijdige heksenjacht”.