Na 52 jaar komt schoen van overleden bergbeklimmer boven en die bewijst onschuld van zijn broer

Na 52 jaar is dan ook eindelijk de tweede op maat gemaakte laars van de Italiaanse bergbeklimmer Günther Messner terecht. Zijn overlijden op de Nanga Parbat-berg was bijna 35 jaar een mysterie en mondde zelfs uit in een juridische strijd voor zijn broer. Maar de vondst van de tweede laars is volgens hem nu “een bevestiging van de bevestiging.”

Eind juni 1970 beklom de toen 24-jarige Günther Messner samen met zijn twee jaar oudere broer Reinhold en enkele anderen de Nanga Parbat-berg, de op acht na hoogste berg ter wereld. Het doel was om een eerste route te openen op de Rupalwand van die berg. Volgens het oorspronkelijke plan zou enkel Reinhold naar de top klimmen, maar uiteindelijk vergezelde zijn broer hem. Op 27 juni bereikten ze samen de top, maar tijdens de afdaling ging het mis. Twee dagen later kwam Reinhold alleen naar beneden.

De twee broers hadden volgens zijn versie van de feiten ervoor gekozen om de berg langs de andere zijde, de Diamarwand, af te dalen. Reinhold zou wat voorop gelopen hebben omdat zijn broer verzwakt was. Volgens de man werd zijn broer meegesleurd door een lawine en stierf hij.

Twee andere klimmers, Max von Kienlin en Hans Saler, bereikten de top niet. Maar zij hadden wel een andere versie van de feiten, die ze later in een boek publiceerden. Reinhold zou, volgens hen, zijn zieke broer moedwillig zijn eigen weg hebben laten zoeken op de Rupalwand terwijl Reinhold zelf via een andere onbekende route probeerde af te dalen. Hij zou dan de eerste geweest zijn die langs die zijde kon afdalen. “In feite,” schreven zij, “offerde Messner zijn broer op aan zijn eigen ambitie.”

Messner spande een rechtszaak aan tegen de publicatie en de kloof tussen de bergbeklimmers werd alleen groter. Ook het feit dat de Zuid-Tiroler later een affaire begon met de vrouw van Von Kienlin, en later ook met haar trouwde, gooide alleen olie op het vuur. En de wrok groeide nog meer, zei Messner, omdat hij succesvoller en rijker dan de anderen was. De man zetelde namelijk vijf jaar in het Europees Parlement, publiceerde zo’n 80 boeken en heeft tal van accolades op zijn naam staan.

Bevestiging

In 2004 kwam er eindelijk duidelijkheid. Op een hoogte van 4.400 meter werd het bevroren lichaam van Günther gevonden. En een jaar later werd er een eerste laars gevonden. De locatie van het lichaam, aan dezelfde kant van de berg die Reinhold had afgedaald, bevestigde het verhaal van de bergbeklimmer. Hij had zijn broer niet alleen op pad gestuurd en achtergelaten. Ook de tweede laars werd afgelopen week aan die zijde van de berg teruggevonden. De ontdekking van de tweede schoen is volgens de nu 77-jarige Reinhold dan ook “de bevestiging van de bevestiging.”

(sgg)