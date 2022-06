Kirsten Flipkens geniet op het gras van Rosmalen: “Alles wat ik probeerde lukte, het is lang geleden dat ik me zo goed voelde”

Kirsten Flipkens (WTA 308) plaatste zich donderdag eenvoudig voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/251.750 dollar). In de tweede ronde was ze duidelijk te sterk voor de Amerikaanse Ann Li (WTA 68) in tweemaal 6-1.

De wedstrijd duurde slechts 47 minuten. “Het is lang geleden dat ik me zo goed voelde”, vertelde Flipkens aan Belga na haar overwinning.

“Ik was vanaf het begin geconcentreerd”, zei de 36-jarige Kempense. “Ik heb veel geleerd van mijn vorige wedstrijd, want die was middelmatig, zeker gezien het niveau waartoe ik in staat ben. Vandaag was echt een demonstratie. Alles wat ik probeerde lukte voor mij. Het tactische plan was perfect. Ik kon mijn spel ontwikkelen op de manier waarop ik wilde, haar ontregelen en mijn kansen benutten.”

Flipkens, die haar laatste enkelspeltoernooien van haar carrière speelt, treft nu de 29-jarige Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 42) “Het gaat een hele zware wedstrijd worden”, zei de Belgische. “Ze kan heel hard uithalen en zal zeker proberen me onder druk te zetten. Maar ik hoop dat ik in staat zal zijn om mijn tennis op te leggen.”