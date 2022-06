OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Dominant Spanje klopt Zwitserland met het kleinste verschil, Portugal stuurt Tsjechen met lege handen naar huis

De Rode Duivels speelden gisteren hun tweede Nations League-wedstrijd, vandaag stond voor heel wat landen al de derde speeldag op het programma. Spanje was heer en meester tegen Zwitserland, maar hield het op 0-1. Het Portugal van Ronaldo had geen moeite met Tsjechië (2-0).

Voor fans van de Nations League was het donderdagavond kiezen geblazen, met maar liefst negen wedstrijden op hetzelfde moment. Geen echte topmatchen, wel enkele interessante duels op de derde speeldag.

ln de tweede groep van League A moesten Spanje en Portugal het veld op. Niet tegen elkaar, zij kruisten op de eerste speeldag al de degens met een troosteloze brilscore (0-0). Portugal peuzelde ondertussen Zwitserland op (4-0) en wou hetzelfde doen met Tsjechië. Met Cristiano Ronaldo in de basis, tegen Spanje startte hij nog op de bank, was Portugal meteen baas. Al vertaalde dat zich niet meteen in grote kansen, tot iets na het halfuur. Bernardo Silva vond met een listige assist zijn ploegmakker bij Manchester City, João Cancelo, die de score opende met een harde knal in de verste hoek.

Vijf minuten later was de match al gespeeld. Opnieuw Bernardo Silva lag aan de basis met een op maat gesneden dieptepas op Guedes. De spits van Valencia kraakte zijn schot volledig, maar de bots was verraderlijk genoeg om de Tsjechische goalie te vloeren. Aan de 2-0-score zou niets meer veranderen in de tweede helft. Portugal liet de bal wat meer aan Tsjechië, zonder echt gevaar. Ronaldo en co. speelden de wedstrijd volwassen uit en hielden de punten al bij al gemakkelijk thuis.

Dominant Spanje wint zakelijk

Spanje had zijn start dan weer gemist met twee gelijke spelen en wou eindelijk eens aanknopen met een overwinning. Zij troffen Zwitserland, dat nog slechter aan de Nations League was begonnen met twee nederlagen. De troepen van bondscoach Luis Enrique hielden een studieronde van een klein kwartier en sloegen dan genadeloos toe. Na slecht uitverdedigen van de Zwitsers kon Marcos Llorente zich doorzetten in de zestien. Met een strakke voorzet vond hij Pablo Sarabia, die het leer voorbij Yann Sommer gleed. Even was er sprake van buitenspel, maar Sarabia’s teen was net te kort om de 1-0 af te keuren.

‘La Roja’ liet na om de score uit te diepen, maar was wel heer en meester. De Zwitsers stonden erbij en keken ernaar, het balbezit aan de rust sprak boekdelen: 73% voor Spanje, 27% voor Zwitserland. Na de rust was het wedstrijdbeeld hetzelfde, waar wel minder opwindend. Spanje kwam niet meer in de problemen, speelde het zakelijk uit en stapt met drie belangrijke punten op het vliegtuig naar huis.

In de groep staat Portugal nu aan de leiding met zeven punten, Spanje achtervolgt met twee punten minder. Zwitserland won ook vandaag niet en staat na drie speeldagen troosteloos laatste.

Haaland scoort niet, Olsson (Anderlecht) verliest met Zweden

In League B (groep vier) vond de Noorse wonderboy Erling Haaland niet het juiste gaatje doorheen de stugge Sloveense verdediging en bleef met zijn land steken op 0-0. Zweden ging dan weer nipt de boot in tegen Servië. Anderlecht-middenvelder Kristoffer Olsson startte in de basis, zijn wedstrijd zat er na 77 minuten op. Een doelpunt van Luka Jovic in de extra tijd van de eerste helft volstond voor een Servische zege.

Noorwegen neemt de leiding in de groep, voor Servië. Zweden bezet de derde stek.