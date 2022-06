De spurtbom die indruk maakt(e) op Kompany: Rabbi Matondo is dankzij Cercle opnieuw een rijzende ster bij Wales

Wales heeft een geheim wapen tegen de Belgische defensie: de razendsnelle Rabbi Matondo (21). De flankaanvaller maakte afgelopen seizoen indruk als huurling bij Cercle Brugge en claimt nu een plaatsje in de Welshe WK-selectie. Groen-zwart kon hem niet houden, hopelijk kunnen Alderweireld en co. dat zaterdag wel. Portret van een spurtbom die Vincent Kompany al in 2018 verblufte bij Man City.

Jürgen Geril en Koen Verdruye