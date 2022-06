Rio 2016? Gemist. Tokio 2021? Gemist. “Maar dat hoor je niets meer over in de kleedkamer.” De Red Panthers rechten de rug: zevende van de wereld, jonger en fitter dan ooit. Het EK-brons vorig jaar was de wederopstanding, op het WK in juli moet de bevestiging volgen. Hét doel: Parijs 2024. “Niet om mee te doen, we willen daar goed genoeg zijn voor een medaille.”