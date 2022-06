In de finale van de BNXT play-offs won ZZ Leiden de heenwedstrijd met 72-75 van Donar Groningen.

Zaterdag is de return in Leiden en kennen we de eerste BNXT-kampioen van het eerste seizoen tussen Belgische en Nederlandse ploegen. Kampioen Oostende sneuvelde als laatste Belgische ploeg in de halve finale. Ook de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch overleefde de halve finale niet. (cpm)