De Halve Maan in Diest op een zonnige dag in 2018. — © Serge Minten

Diest/Kessel-Lo/Overijse

Goed nieuws voor wie tijdens de zomermaanden graag gaat zwemmen in de provinciale zwembaden van Kessel-Lo en Diest, want de zwembaden zullen dan weer zeven dagen op zeven open zijn. “Het redderstekort is dan ook opgelost”, klinkt het bij de provincie. Sportwerk Vlaanderen wilde nog helpen, maar dat bleek niet meer nodig.