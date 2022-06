Rebel Wilson heeft een nieuw lief: “Wat ik nodig had, was een Disneyprinses”

“Ik dacht dat ik op zoek was naar een Dinseyprins… maar wat ik al deze tijd misschien echt nodig had was een Disneyprinses”, dat schreef de actrice bij een foto van zichzelf samen met modeontwerpster Ramona Agruma. Daarbij deelde ze ook de hashtag #loveislove.

Afgelopen maand sprak Wilson al met People Magazine over haar nieuwe geliefde. Ze zouden elkaar hebben leren kennen via een vriend, maar meer details gaf Wilson niet vrij. “We spraken elkaar weken aan de telefoon voordat we elkaar ontmoetten. En dat was een heel goede manier om elkaar te leren kennen,” zei ze. “Het was een beetje ouderwets in die zin - heel romantisch.”

In het verleden was Wilson ook al samen met Jacob Bush van de Anheuser-Busch-familie achter brouwerij AB InBev. Begin vorig jaar gingen de twee uit elkaar, nadat ze vier maanden ervoor de relatie bekend hadden gemaakt op Instagram.

(sgg)