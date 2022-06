Ook Westerlo en Seraing zijn al begonnen aan het nieuwe seizoen

Na Eupen, OHL en STVV zijn Seraing en promovendus Westerlo zijn aan het nieuwe seizoen begonnen. Seraing deed dat met amper 14 spelers onder wie de voorlopig enige aanwinst, veteraan Christophe Lepoint. Bij Westerlo is er ook nog maar één nieuwkomer: doelman Sinan Bolat.

Gisteren en vandaag stonden de medische tests geprogrammeerd bij Seraing en Westerlo, voor wie het seizoen 2021-2022 er respectievelijk op 30 april en 16 april opzat. Beide clubs hervatten zaterdag de veldtrainingen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Seraing waren er slechts veertien spelers aangemeld, maar de club heeft een nieuwe technisch directeur: de Portugees Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, die onder meer werkte voor Sporting Lissabon, Fiorentina en Metz. Er is niet alleen zijn netwerk om de kern te stofferen, Seraing heeft ook een samenwerking met Metz en lonkt naar vrije spelers van het noodlijdende Moeskroen. Verder wordt Union-verdediger Jonas Bager genoemd.

Bij Westerlo is Club Brugge-huurling Tibo Persyn er niet meer bij. Met doelman Koen Van Langendonck, die einde contract is, wordt nog onderhandeld. Lyle Foster en Edisson Jordanov zullen door interlandverplichtingen later aansluiten. Vandaag en morgen komt de technische staf ook een eerste keer samen. Hoofdtrainer Jonas De Roeck verlengde zijn contract tot 2025, met assistenten Mo Messoudi en Rutger Van Snick wordt gepraat. (vdm, sks)