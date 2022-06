Zulte Waregem gaat zich versterken met spits die zes jaar geleden nog in vierde provinciale speelde

Zulte Waregem staat op het punt om zijn eerste transfer van deze mercato af te ronden. Het ging daarvoor zowaar zoeken in de amateurreeksen. Komend weekend zet immers aanvaller Stan Braem (23) normaliter zijn handtekening onder een contract in de Elindus Arena.

Braem maakte de afgelopen seizoenen furore bij KSKV Zwevezele in Tweede Amateur. Het leverde hem enkele weken geleden al een proefperiode op bij Cercle Brugge, en ook Deinze en Club NXT toonden interesse, maar uiteindelijk was het Zulte Waregem dat met een concreet voorstel kwam voor de transfervrije spits.

Zes jaar geleden speelde Braem nog met het tweede elftal van KSK Steenbrugge in vierde provinciale, maar nu staat hij dus op het punt om alsnog het hoogste niveau te bereiken. Voor Zulte Waregem is het ook een berekende gok, want mocht Braem in 1A niet aan spelen toekomen, kan hij nog altijd meedoen bij Jong Essevee, dat volgend seizoen in tweede nationale uitkomt.” (kv, tjm)

(kv, tjm)