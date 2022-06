Inbrekers willen toeslaan in Maaseikse Bosstraat, maar eigenaar jaagt hen weg

Twee personen die met een lichtkleurige BMW en buitenlands kenteken reden probeerden donderdag om 2.45 uur een inbraak te plegen in een handelspand in de Bosstraat in het centrum van Maaseik. Ze wilden de toegangsdeur openbreken, maar wisten niet dat de eigenaar op de bovenverdieping verbleef. Hij was wakker en riep naar de daders waarna zij op de vlucht sloegen richting de Bospoort. De politie kwam ter plaatse en voerde een patrouille uit, maar trof de verdachten niet meer aan. ppn