KRC Genk neemt afscheid van assistent-coach Glen Riddersholm

De wegen van KRC Genk en assistent-coach Glen Riddersholm scheiden. De 50-jarige Deen werd in november vorig jaar toegevoegd aan de staf van hoofdcoach John van den Brom en leek na diens ontslag ook topkandidaat om de Nederlander op te volgen. KRC Genk koos echter voor Bernd Storck, Riddersholm bleef assistent. Nadat Wouter Vrancken werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach werd voor Riddersholm, wiens bijdrage naar waarde werd geschat, nog even gezocht naar een nieuwe plaats in het sportieve organigram. Dat blijkt niet te lukken, vrijdag nemen beide partijen immers definitief afscheid van mekaar. (mg)