Frans Castelein van Poppies samen met Myriam Schepers van Prefamac in het kantoor van Wall Street-legende JP Morgan in New York. — © RR

New York

Frans Castelein is niet op zoek naar investeerders, wel naar menselijk kapitaal. In de grote delegatie die deze week met prinses Astrid rondreist in de VS probeert hij een nieuwe directeur te vinden voor zijn Poppies-bakkerij in North Carolina.