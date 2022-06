Jordi Meeus was in de vijfde etappe van de Dauphiné dicht bij zijn eerste seizoenzege. De snelle Lommelaar van Bora-hansgrohe moest enkel leider Wout van Aert voor zich dulden. “Lag de streep iets verder dan win ik. Maar de streep lag waar ze lag, dus was het net niet”, aldus Meeus.