Er hangt een regenboog over de F1-paddock. Juni staat wereldwijd in het teken van de homorechten en voor het eerst bereikt dat ook de F1. Sebastian Vettel prijkt zelfs op de cover van het meest verkochte gay magazine. “De F1 is klaar voor een rijder die homo is”, zegt hij. Tot nu toe is er zo maar eentje geweest. 50 jaar geleden.