Liverpool shopt in... Leuven! Osteopaat van OHL trekt naar Anfield Road

Liverpool is komen aankloppen in Leuven. Niet voor een speler, wel voor de Leuvense osteopaat Frigyes Vanden Auweele, die onder meer voor OH Leuven werkte. Binnenkort mag hij de spelers van Jürgen Klopp onder handen nemen.

Frigyes Vanden Auweele is als osteopaat erg actief in de topsportwereld. Hij werkte voor OH Leuven, Volleyball Haasrode-Leuven en wielerploeg Trek Segafredo. Maar allicht heeft hij niet lang moeten nadenken toen Liverpool hem vroeg om naar Anfield Road te komen om er hoofd van de osteopathische afdeling te worden. De groepspraktijk waarvoor hij werkte, LMent, maakt het nieuws via Instagram bekend.

