In deze Limburgse restaurants kan je twee weken voordelig tafelen

Vanaf morgen tot 26 juni kan je tijdens de Resto Days ook in Limburg voordelig tafelen. Zeven restaurants doen mee en niet de minste. Het gaat om zaken met hoge scores in Gault&Milliau en er is met Vivendum in Dilsen-Stokkem zelfs een sterrenzaak bij. Het zijn net de restaurants die geen publiciteit nodig hebben en vaak goed vol zitten. Maar toch. De chefs willen zich eens kenbaar maken bij een ander publiek, dat misschien de restaurantkosten niet kan inbrengen als onkosten. Bovendien beleven we een energiecrisis en daalt de koopkracht. Ook Het Cordaat aan de Hasseltse Corda Campus doet mee aan Resto Days.