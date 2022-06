PXL start revolutionaire opleiding Metaverse Architecture

Hogeschool PXL start na de zomer met een uniek opleidingstraject Metaverse Architecture. Daarmee wil ze bedrijven en professionals begeleiden in de nieuwe virtuele werelden die vandaag Metaverse heten. En de mogelijkheden in die metaverse zijn bijna oneindig. Van virtuele vergaderingen, beurzen, en veiligheidsinspecties tot het openen van een virtuele winkel, waar mensen met echt geld virtuele goederen of diensten kunnen kopen. De economische impact ervan zal gigantisch zijn. Volgens studies zou de Metaverse economie tegen 2030 al 8000 miljard dollar waard zijn. Een afspraak met de toekomst die we niet mogen missen, denken ze bij hogeschool PXL.