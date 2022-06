Na Panos, nu ook Carrefour Express: zakken vol niet verkocht brood belanden op straat

Op foto’s die woensdagavond genomen werden aan de supermarkt Carrefour Express in de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen, zijn zo’n tiental vuilniszakken te zien met niet-verkochte broden. “We begrijpen dat dit verkeerd overkomt”, reageert Carrefour.

Minstens tien GFT-zakken boordevol brood stonden woensdag in de Sint-Gummarusstraat klaar om weggegooid te worden. Carrefour reageert dat het er alles aan doet om zulke taferelen te voorkomen. “We betreuren dit voorval en begrijpen dat dit verkeerd overkomt”, zegt Aurélie Gerth, woordvoerster van Carrefour. “Toch proberen we elke dag voedselverspilling tegen te gaan. Alles begint bij een goed aankoopbeleid. Daarvoor steken we uiteenlopende factoren als het weer, feestdagen, events in de buurt en wegenwerken in een computermodel. Helaas sluit ook dat overschotten nooit helemaal uit. Je weet nooit hoeveel klanten welke hoeveelheid zullen kopen.”

Om die overschotten een tweede bestemming te geven, werkt Carrefour samen met Too Good To Go, een platform dat klanten verbindt met restaurants en winkels die voedseloverschot hebben. “Daarnaast werken we met Freshr, een start-up die onverkochte groenten en fruit recupereert om ze een tweede leven te geven, en de Schenkingsbeurs, nog een platform dat verenigingen en winkels met elkaar in contact brengt”, aldus Gerth.

Het is niet de eerste keer dat Antwerpenaren de voedselverspilling van eetzaken en supermarkten aankaarten. De Panoszaak op de Meir kreeg enkele weken geleden veel kritiek over zich heen nadat ze vijf grote vuilnisbakken gevuld hadden met niet verkochte producten. In een reactie erkende de broodjesketen toen dat het “geen fraai beeld” was en dat ze meer inspanningen gingen leveren om voedselverspilling tegen te gaan.